Эстафеты в шорт-треке это захватывающее зрелище.Сорок пять кругов спортсмены про??зжают иногда сменяя друг друга.Эту пятикилометровую дистанцию спортсмены преодолевают за 7-8 минут Команду*Делитель* представляют четверо друзе...
Математика
Эстафеты в шорт-треке это захватывающее зрелище.Сорок пять кругов спортсмены про??зжают иногда сменяя друг друга.Эту пятикилометровую дистанцию спортсмены преодолевают за 7-8 минут Команду*Делитель* представляют четверо друзей:Витя,Вася,Вова и Ваня.Витя пробежал одну пятую всей дистанции одним махом и передал эстафету своим друзьям,Ване в эстафете досталось бежать первые 4 круга и последние 5.Вова и Вася пробежали оставшуюся дистанцию,меняя друг друга каждые 3 круга. Сначала гонка складывалась не очень удачно и ребята никак не могли вырваться вперёд,но на последнем своём круге Вася впервые за гонку вывел команду на первое место,и Ваня и Вова продержались в лидерах. 1.Сколько кругов составляет одна пятая всей дистанции? 2.Сколько метров пробегает спортсмен,проехав один круг? 3.Сколько кругов ребята лидировали? 4.Сколько кругов пробежал Вася,если эстафету он принимал только от Вовы? 5.Сколько метров в одном круге? 6.Витя провёл на дистанции 90 секунд,с какой скоростью(км/ч) он ехал? 7.Сколько секунд потратил на последний круг Ваня,если его скорость на последнем круге равнялась средней Витиной? 8.Сколько раз происходила смена эстафеты в команде *Делитель*? 9.Кто бежал 15 круг,если известно ,что на 25 круге Витя вышел на второе место? 10.Найдите количество вариантов очерёдности вручения медалей ребятам из команды *Делитель*?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45*1/5 = 45/5=9 (кругов) составляет 1/5 дистанции2) 5000:45 = 111 1/9 (м.) составляет 1 круг3) 9 кругов лидировали (из условия задачи можно нарисовать схему, получится так: первые 4 круга - Ваня, 3-Вова, 3-Вася,3-Вова,3-Вася, 9-Витя,3-Вова,3-Вася, 3-Вова,3-Вася,3-Вова,5-Ваня),возможно в середине там Витя сдвинется на 2 позиции вправо (т.е. ещё по разу проедут Вова и Вася, но от этого ничего не изменится)4) 4*3 = 12 (кругов) пробежал Вася5)в одном круге 111 1/9 метра6)за 90 сек. пробежал 9 кругов,т.е. 111 1/9 * 9 = 1000/9*9 = 1000 м1000м/90 сек = 1км/90 сек = 1км/1,5мин = 10км/15 мин = 40 км/час7) скорость Вити за 90 сек 9 кругов, значит 1 круг за 10 сек., значит Ваня тоже пробежал за 10 сек.8) 11 раз9) 15 круг бежал Вася10) 1*2*3*4 = 24 варианта
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