Эстафеты в шорт-треке это захватывающее зрелище.Сорок пять кругов спортсмены про??зжают иногда сменяя друг друга.Эту пятикилометровую дистанцию спортсмены преодолевают за 7-8 минут Команду*Делитель* представляют четверо друзе...

Математика

Эстафеты в шорт-треке это захватывающее зрелище.Сорок пять кругов спортсмены про??зжают иногда сменяя друг друга.Эту пятикилометровую дистанцию спортсмены преодолевают за 7-8 минут Команду*Делитель* представляют четверо друзей:Витя,Вася,Вова и Ваня.Витя пробежал одну пятую всей дистанции одним махом и передал эстафету своим друзьям,Ване в эстафете досталось бежать первые 4 круга и последние 5.Вова и Вася пробежали оставшуюся дистанцию,меняя друг друга каждые 3 круга. Сначала гонка складывалась не очень удачно и ребята никак не могли вырваться вперёд,но на последнем своём круге Вася впервые за гонку вывел команду на первое место,и Ваня и Вова продержались в лидерах. 1.Сколько кругов составляет одна пятая всей дистанции? 2.Сколько метров пробегает спортсмен,проехав один круг? 3.Сколько кругов ребята лидировали? 4.Сколько кругов пробежал Вася,если эстафету он принимал только от Вовы? 5.Сколько метров в одном круге? 6.Витя провёл на дистанции 90 секунд,с какой скоростью(км/ч) он ехал? 7.Сколько секунд потратил на последний круг Ваня,если его скорость на последнем круге равнялась средней Витиной? 8.Сколько раз происходила смена эстафеты в команде *Делитель*? 9.Кто бежал 15 круг,если известно ,что на 25 круге Витя вышел на второе место? 10.Найдите количество вариантов очерёдности вручения медалей ребятам из команды *Делитель*?

Автор: Гость