BaCO3+H2SO4= Молекулярное и полное ионное уравнение
Химия
BaCO3+H2SO4= Молекулярное и полное ионное уравнение
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BaCO₃ + H₂SO₄ = BaSO₄ + H₂O + CO₂ BaCO₃ + 2H⁺ + SO₄²⁻ = BaSO₄ + H₂O + CO₂
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