Участок электрической цепи,схема которой приведена на рисунке,состоит из двух па??аллельно соединенных проводников сопротивлениями R1=4,0 Ом и R2=2,0 Ом.Сила тока в неразветвленной части цепи I=1,5 A.Определите мощность токам,п...

Физика

Участок электрической цепи,схема которой приведена на рисунке,состоит из двух па??аллельно соединенных проводников сопротивлениями R1=4,0 Ом и R2=2,0 Ом.Сила тока в неразветвленной части цепи I=1,5 A.Определите мощность токам,проходящий через первый проводник

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