Участок электрической цепи,схема которой приведена на рисунке,состоит из двух па??аллельно соединенных проводников сопротивлениями R1=4,0 Ом и R2=2,0 Ом.Сила тока в неразветвленной части цепи I=1,5 A.Определите мощность токам,п...
Физика
Участок электрической цепи,схема которой приведена на рисунке,состоит из двух па??аллельно соединенных проводников сопротивлениями R1=4,0 Ом и R2=2,0 Ом.Сила тока в неразветвленной части цепи I=1,5 A.Определите мощность токам,проходящий через первый проводник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Rобщ=Vобщ/Iобщ=Vобщ/1,5А Rобщ=(4*2)/(4+2)=8/6=4/3Ом Отсюда Vобщ=2В Напряжение на всех участках цепи одинаково, а занчит на R1 V=2В Отсюда I1=V/R1= 0,25А P1=I1*V=2В*0,25А=0,5Вт
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