О чем речь?(История России,7 класс) Все они ненавидели этого князя... перед дверям?? апартаментов, где собирались сенаторы, поставили стражу: князь Меншиков явился туда — его yе пустили; не поднимая шума, он вернулся в свой ...
История
О чем речь?(История России,7 класс) Все они ненавидели этого князя... перед дверям?? апартаментов, где собирались сенаторы, поставили стражу: князь Меншиков явился туда — его yе пустили; не поднимая шума, он вернулся в свой дворец... пригласил к себе Ивана Ивановича Бутурлина, подполковника гвардейского Преображенского полка, и попросил привести к нему как можно скорее роту гвардейцев; когда было исполнено, князь Меншиков отправился с этой ротой прямо в императорский дворец, выломал дверь залы, где заседали сенаторы и генералы, и объявил... императрицей и государыней России...».
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь о событиях 1725 г., когда Меншиков, после смерти Петра 1, который не оставил распоряжения, кому перейдет трон, вот такими решительными действиями возвел на престол вдову Петра 1 Екатерину 1.
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