О чем речь?(История России,7 класс) Все они ненавидели этого князя... перед дверя­м?? апартаментов, где собирались сенаторы, поста­вили стражу: князь Меншиков явился туда — его yе пустили; не поднимая шума, он вернулся в свой ...

История

О чем речь?(История России,7 класс) Все они ненавидели этого князя... перед дверя­м?? апартаментов, где собирались сенаторы, поста­вили стражу: князь Меншиков явился туда — его yе пустили; не поднимая шума, он вернулся в свой дворец... пригласил к себе Ивана Ивановича Бутурлина, подполковника гвардейского Преоб­раженского полка, и попросил привести к нему как можно скорее роту гвардейцев; когда было исполнено, князь Меншиков отправился с этой ротой прямо в императорский дворец, выломал дверь залы, где заседали сенаторы и генералы, и объявил... императрицей и государыней Рос­сии...».

Автор: Гость