О наличие какой услуги можно было узнать в древнерусской харчевне? Если около неё стоял шест с привязанным к нему пучком соломы
Українська література
О наличие какой услуги можно было узнать в древнерусской харчевне? Если около неё стоял шест с привязанным к нему пучком соломы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит путник мог переночевать тут. в те времена многие писать и читать не умели.поэтому приходилось обозначать подручными методами.
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