О наличие какой услуги можно было узнать в древнерусской харчевне? Если около неё стоял шест с привязанным к нему пучком соломы

Українська література

О наличие какой услуги можно было узнать в древнерусской харчевне? Если около неё стоял шест с привязанным к нему пучком соломы

Автор: Гость