Какие приборы использовать в медицинской И для чего использовать Мне нужно 10 приборов Пожалуйста
Физика
Какие приборы использовать в медицинской И для чего использовать Мне нужно 10 приборов Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Термометр(температура тела) 2.Танометр(давление артериальное) 3.МилиАмперметр (Для контроля тока) 4.Резистор (регулировка тока) 5.Глюкометр(для измерения уровня глюкозы в крови)
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