Какие приборы использовать в медицинской И для чего использовать Мне нужно 10 приборов Пожалуйста

Физика
Какие приборы использовать в медицинской И для чего использовать Мне нужно 10 приборов Пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Термометр(температура тела) 2.Танометр(давление артериальное) 3.МилиАмперметр (Для контроля тока) 4.Резистор (регулировка тока) 5.Глюкометр(для измерения уровня глюкозы в крови) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста не могу сделать номер 10! Не проходите мимо знатоки!
Ответить
Математика
Помогите пжлст.2sin²(п/2+x)=-√3cosx
Ответить
Русский язык
Чтения прошу помогите А-то мама с папой убьют меня я прошу помогите и я двоишнеца. ?? получаю двойки и вот я покажу. фото только помогите прошу ой ...
Ответить
Алгебра
Возвидите Одночлен 5х^2y^3 в квадрат
Ответить
Информатика
Какое расширение принадлежит файлу с текстовыми документами
Ответить