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Возвидите Одночлен 5х^2y^3 в квадрат
Алгебра
Возвидите Одночлен 5х^2y^3 в квадрат
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5х^2у^3)^2=25х^4у^6 Ответ:у^6*25х^4
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