Написать текст из нескольких предложений с чередование М раст- рос, лаг-лож и ци цы
Русский язык
Написать текст из нескольких предложений с чередование М раст- рос, лаг-лож и ци цы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сад за домом совсем зарос. Повсюду высокая трава, иногда по пояс. Алёша положил коврижку в условленное место, самые заросли. Птицы её не отыщут, а цыганёнок Яшка обязательно найдет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
25 балов!!Срочно!Помогите пожалуйста перевести 1. Как зовут этого человека? 2. Кто он? ( по профессии) 3. Чем он занимается? ( что делает) ...
Геометрия
В равнобедренном треугольнике АВС(АВ=ВС) биссектриса угла А пересекает сторону ВС в точке К. Найдите углы треугольника АВС, если АКВ=132