Написать текст из нескольких предложений с чередование М раст- рос, лаг-лож и ци цы

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Написать текст из нескольких предложений с чередование М раст- рос, лаг-лож и ци цы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сад за домом совсем зарос. Повсюду высокая трава, иногда по пояс. Алёша положил коврижку в условленное место, самые заросли. Птицы её не отыщут, а цыганёнок Яшка обязательно найдет.
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