полный синтаксический анализ предложения. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесицу, которая не имела никакого подобия правды. полный синтаксичес...

Русский язык
полный синтаксический анализ предложения. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесицу, которая не имела никакого подобия правды. полный синтаксический анализ предложения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробовали было заткнуться(глагол)о Наполеоне (обстоят),но союз (ссп)не рады(прил),что (союз спп попробовали (гл,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Пожалуйста помогите!!!! нужно составить уравнения и решить задачи номер 2 и 3
Ответить
Литература
Як утворити прислівник зі слів ранок день весна радісний
Ответить
Русский язык
Как сделать это задание помогите пожалуйста. срочно надо
Ответить
Информатика
1)Розглянь малюнки яки компютери зеднани в локальни мережи запиши назви способи?? зеднання 2)зеднай линиями компютери на схеми в мережу один из ...
Ответить
Алгебра
Помогите, напишите кто-нибудь чисто ответы ,пожалуйста, очень прошу
Ответить