полный синтаксический анализ предложения. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесицу, которая не имела никакого подобия правды. полный синтаксичес...
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полный синтаксический анализ предложения. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесицу, которая не имела никакого подобия правды. полный синтаксический анализ предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробовали было заткнуться(глагол)о Наполеоне (обстоят),но союз (ссп)не рады(прил),что (союз спп попробовали (гл,
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