Пожалуйста помогите!!!! нужно составить уравнения и решить задачи номер 2 и 3

Химия
Пожалуйста помогите!!!! нужно составить уравнения и решить задачи номер 2 и 3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S + O2 --> SO2 1) По пропорции считаем практическую массу серы: 8г -- 100% ?г -- 75% m(S) = 8г × 75% : 100% = 6г 2) n(S) = 6г : 32г/моль = 0,1875моль 3) n(SO2) = n(S) = 0,1875моль 4) m(SO2) = 0,1875моль × 64г/моль = 12г С + О2 --> СО2 1) По пропорции считаем теоретический объем СО2: 16,8л -- 75% ?л -- 100% V(CO2) = 16,8л × 100% : 75% = 22,4л 2) n(CO2) = V : Vo = 22,4л : 22,4л/моль = 1моль 3) n(C) = n(CO2) = 1моль 4) m(C) = 1моль × 12г/моль = 12г
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