Зная, что a+b=8V5 и ab=1/V5 * (a+b), вычислите a^2 + b^2 и a^4 + b^4 .
Алгебра
Зная, что a+b=8V5 и ab=1/V5 * (a+b), вычислите a^2 + b^2 и a^4 + b^4 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+в)²=а²+в²+2ав а²+в²=(а+в)²-2ав=(8*√5)²-2*1/√5*8*√5=304 (а²+в²)²=а**4+в**4+2а²*в² а^4+в^4=(а²+в²)²-2а²в²=304²-2*1/5*(8√5)²=304²-2*64=
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