Зная, что a+b=8V5 и ab=1/V5 * (a+b), вычислите a^2 + b^2 и a^4 + b^4 .

Алгебра

Зная, что a+b=8V5 и ab=1/V5 * (a+b), вычислите a^2 + b^2 и a^4 + b^4 .

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