В равнобедренном треугольнике АВС(АВ=ВС) биссектриса угла А пересекает сторону ВС в точке К. Найдите углы треугольника АВС, если АКВ=132
Геометрия
В равнобедренном треугольнике АВС(АВ=ВС) биссектриса угла А пересекает сторону ВС в точке К. Найдите углы треугольника АВС, если АКВ=132
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равнобедренном треугольнике углы при основании равны, а биссектрисса делит угол пополам.
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