В равнобедренном треугольнике АВС(АВ=ВС) биссектриса угла А пересекает сторону ВС в точке К. Найдите углы треугольника АВС, если АКВ=132

Геометрия

В равнобедренном треугольнике АВС(АВ=ВС) биссектриса угла А пересекает сторону ВС в точке К. Найдите углы треугольника АВС, если АКВ=132

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