-4ax3 в куб Возвести одночлен
Алгебра
-4ax3 в куб Возвести одночлен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значок ^ обозначает в степени (-4ax^3)^3= -64a^3x^9
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