Чтения прошу помогите А-то мама с папой убьют меня я прошу помогите и я двоишнеца. ?? получаю двойки и вот я покажу. фото только помогите прошу ой мама ударила. Я прошу чтоп вы бомбили ок или не ок вот фото:-(

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Чтения прошу помогите А-то мама с папой убьют меня я прошу помогите и я двоишнеца. ?? получаю двойки и вот я покажу. фото только помогите прошу ой мама ударила. Я прошу чтоп вы бомбили ок или не ок вот фото:-(

Автор: Гость