Чтения прошу помогите А-то мама с папой убьют меня я прошу помогите и я двоишнеца. ?? получаю двойки и вот я покажу. фото только помогите прошу ой мама ударила. Я прошу чтоп вы бомбили ок или не ок вот фото:-(
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Чтения прошу помогите А-то мама с папой убьют меня я прошу помогите и я двоишнеца. ?? получаю двойки и вот я покажу. фото только помогите прошу ой мама ударила. Я прошу чтоп вы бомбили ок или не ок вот фото:-(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла,надо ответить на вопросы... 1) Поэт изображает пробуждение природы, оживление среди зверей и даже желание рассказчика принять участие в этом. 2) С огромной радостью и весельем. 3) Они похожи, т.к. на картине и в стихотворении авторы рады приходу весны. Желаю удачи!!! :-)
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