ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!372 задача,прошу,умоляю!
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!372 задача,прошу,умоляю!
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ на вопрос: Если F2=800H, а выигрыш в силе =10, то F1= 800:10=80H Ответ : 80Н
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