Помогите, пожалуйста!!! задание 10!!!!! Вместе с дано и с подробным решением, прошу!!!!

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Допустим, что это число abc, где b=c+d; a=c+2d, тогда abc=100(c+2d)+10(c+d)+c=100c+10c+c+200d+10d=111c+210d после вычитания числа 792 получим число cba=100c+10(c+d)+c+2d=111c+12d составим уравнение 111c+210d-792=111c+12d⇒198d=792⇒d=4 если из цифры второго разряда вычесть 2, получим цифру b-2=c+d-2 составим пропорцию из членов геометрической прогрессии: (c+2d):(c+d-2)=(c+d-2):c или при d=4 (c+8):(c+2)=(c+2):c⇒ c²+8c-c²-4c-4=0⇒4c=4⇒c=1 это число 951