Познач правильну відповідь. Займенники 1-ї особи змінюються за... А відмінками і ро??ами, Б числами і родами, В числами і відмінками

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Познач правильну відповідь. Займенники 1-ї особи змінюються за... А відмінками і ро??ами, Б числами і родами, В числами і відмінками

Автор: Гость