Познач правильну відповідь. Займенники 1-ї особи змінюються за... А відмінками і ро??ами, Б числами і родами, В числами і відмінками
Українська мова
Познач правильну відповідь. Займенники 1-ї особи змінюються за... А відмінками і ро??ами, Б числами і родами, В числами і відмінками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)числами і відмінками
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