Что показывает уравнение реакции?обьясни следующие обозначения: O,O2.2O2.2O.CO2.2CO.2CO2
Химия
Что показывает уравнение реакции?обьясни следующие обозначения: O,O2.2O2.2O.CO2.2CO.2CO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции-это запись хим. реакции с помощью матем. знаков и химич. формул. О-элемент кислород О2-молекула кислорода 2О2-2 молекулы кислорода 2О-2 элемента кислорода СО2-оксид углерода (IV), углекислый газ 2СО-не знаю 2СО2-2 молекулы углекислого газа
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