Что показывает уравнение реакции?обьясни следующие обозначения: O,O2.2O2.2O.CO2.2CO.2CO2

Химия
Что показывает уравнение реакции?обьясни следующие обозначения: O,O2.2O2.2O.CO2.2CO.2CO2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции-это запись хим. реакции с помощью матем. знаков и химич. формул. О-элемент кислород О2-молекула кислорода 2О2-2 молекулы кислорода 2О-2 элемента кислорода СО2-оксид углерода (IV), углекислый газ 2СО-не знаю 2СО2-2 молекулы углекислого газа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
344 задача помогите СРОЧНО!!
Ответить
История
О чем речь?(История России,7 класс) Все они ненавидели этого князя... перед дверя­м?? апартаментов, где собирались сенаторы, поста­вили стражу: к...
Ответить
Українська література
О наличие какой услуги можно было узнать в древнерусской харчевне? Если около неё стоял шест с привязанным к нему пучком соломы
Ответить
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!372 задача,прошу,умоляю!
Ответить
Алгебра
Помогите, пожалуйста!!! задание 10!!!!! Вместе с дано и с подробным решением, прошу!!!!
Ответить