. Определите тип нарушения в речи и его возможные причины. При изучении каких грам??атических тем целесообразно работать над предупреждением и исправлением подобных нарушений? Впишите ответы в таблицу. 1) Птичка внырнула в прор...
Русский язык
. Определите тип нарушения в речи и его возможные причины. При изучении каких грам??атических тем целесообразно работать над предупреждением и исправлением подобных нарушений? Впишите ответы в таблицу. 1) Птичка внырнула в прорубь. 3) Мимо нас проплывали облаки. 2) Звери запасались запасами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про облака- дети привыкли что множественное число существительных образуется с помощью окончания -и или -ы, по этому принципу и написали а остальное понимаю, но не знаю как пояснить ну про запасы понятное дело - тавтология
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