Напишите ответы: 17. 15 – летние Вова С. И Петя Т. появились в кинотеатре в пьяном виде. Администратор кинотеатра не разрешила им войти в зал и передала их дежурному милиционеру. Можно ли привлечь этих юношей к административной...

Обществознание

Напишите ответы: 17. 15 – летние Вова С. И Петя Т. появились в кинотеатре в пьяном виде. Администратор кинотеатра не разрешила им войти в зал и передала их дежурному милиционеру. Можно ли привлечь этих юношей к административной ответственности и за какое нарушение? Несут ли административную ответственность в данном случае их родители? 18. Группа ребят 10 класса, опаздывая на уроки, перебежала улицу на красный светофор перед близко идущим транспортом. Имеется ли в их действиях административный проступок? 19. К несовершеннолетним не могут быть применены такие наказания, как А) лишение свободы на определённый срок б) смертная казнь в) конфискация имущества Г) ограничение свободы д) штраф е) лишение права заниматься определенной деятельностью Ж) обязательные работы з) пожизненное заключение и) исправительные работы к) арест. 20. К принудительным мерам воспитательного воздействия относятся А) наказание розгами б) предупреждение в) выговор г) передача под надзор родителей и лиц, их заменяющих д) обсуждение деяния в коллективе сверстников е) возложение обязанности загладить причинённый вред ж) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетних з) ограничение средств, выдаваемых на карманные расходы

Автор: Гость