Бакар ты такой грамотный. тут нужна запятая?

Русский язык
Бакар ты такой грамотный. тут нужна запятая?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запятая нужна, т.к. обращение (в данном случае Бакар) выделяется запятыми с двух сторон (кроме случаев, когда стоит в начале/конце предложения).
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