Антоним к слову глибокий.
Українська мова
Антоним к слову глибокий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бездонний может.....
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