Антоним к слову глибокий.

Українська мова
Антоним к слову глибокий.
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Автор: Гость
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Гость:
Бездонний может.....
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