Напишите плиз: 15. По окончании профессионального училища Вова К. был направлен работать слесарем на автозавод. Первого сентября администрация зачислила на работу с недельным испытательным сроком, а 12 сентября уволила с работ...
Обществознание
Напишите плиз: 15. По окончании профессионального училища Вова К. был направлен работать слесарем на автозавод. Первого сентября администрация зачислила на работу с недельным испытательным сроком, а 12 сентября уволила с работы как невыдержавшего испытания. Были ли какие-то нарушения закона допущены администрацией? 16. Гражданин В. приставал к пассажирам в автобусе, мешал им входить и выходить, выражался нецензурными словами. Какой проступок в данном случае он совершил? Кто и к какой ответственности может привлечь нарушителя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Были допущены нарушения, т.к. с 1 по 12 сентября прошло 11 дней. Испытательный срок - неделя (7 дней). Испытательный срок прописывается в трудовом договоре и может быть расторгнут только по основаниям, перечисленным в ТК РФ. 2.В данном случае гражданин В. совершил административный проступок. Привлечь к дисциплинарной ответственности может полиция.
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