Напишите плиз: 15. По окончании профессионального училища Вова К. был направлен работать слесарем на автозавод. Первого сентября администрация зачислила на работу с недельным испытательным сроком, а 12 сентября уволила с работ...

Обществознание

Напишите плиз: 15. По окончании профессионального училища Вова К. был направлен работать слесарем на автозавод. Первого сентября администрация зачислила на работу с недельным испытательным сроком, а 12 сентября уволила с работы как невыдержавшего испытания. Были ли какие-то нарушения закона допущены администрацией? 16. Гражданин В. приставал к пассажирам в автобусе, мешал им входить и выходить, выражался нецензурными словами. Какой проступок в данном случае он совершил? Кто и к какой ответственности может привлечь нарушителя?

Автор: Гость