Найти cos альфа,если пиlt;альфаlt;3/2пи и ctg альфа=1
Алгебра
Найти cos альфа,если пиlt;альфаlt;3/2пи и ctg альфа=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если пи<альфа<3/2пи, то косинус и синус <0. Если ctg=1, то синус=косинус. Отмечаем на числовом круге в третьей четверти точку, в которой косинус=синусу. Это точка 5/4пи, в ней косинус= -(корень из двух)/2
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