Перечисли черты характера лягушки-путешественницы. Выскажи своё отношение к ней
Литература
Перечисли черты характера лягушки-путешественницы. Выскажи своё отношение к ней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гордая, самоуверенная, смелая,бесстрашная.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите ответить на вопросы по английскому языку 1.Do you think musicial are dull? 2. Do you think most romantic comedies are predictable? 3...
Обществознание
Напишите плиз: 15. По окончании профессионального училища Вова К. был направлен работать слесарем на автозавод. Первого сентября администрация за...