Перечисли черты характера лягушки-путешественницы. Выскажи своё отношение к ней

Литература
Перечисли черты характера лягушки-путешественницы. Выскажи своё отношение к ней
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Автор: Гость
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Гость:
Гордая, самоуверенная, смелая,бесстрашная.
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