Найдите угол 1,2,3 очень нужно пожалуйста помогите
Геометрия
Найдите угол 1,2,3 очень нужно пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол 1=120(углы вертикальные); угол 2=углу1=120(углы накрест лежащие); угол2=углу3=120(вертикальные)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Українська література
План "тореадора із васюківки"пожалуйста очень тілько цитатний план до твору пж)))))) умоляю надо очень;(((((
Биология
Где и на что расщепляются белки? Какие ферменты участвуют? Какова среда (кислая, нейтральная, щелочная)? Где всасываются?