План "тореадора із васюківки"пожалуйста очень тілько цитатний план до твору пж)))))) умоляю надо очень;(((((

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1)Метро під свинарником 2)Собакевич 3)"Вермахт"..."Двадцять залізних" 4)Пригоди в Києві або Підозри зростають. 5)Старшина Паляничко 6)Тренування на плесі 7)Папушина рушниця 8)Кишенькова атомна бомба 9)Фарадейович 10)Екзамен.Переекзаменовка... 11)Ява пропав 12)Приїзд явиних батьків.Пістолети 13)Робінзон Кукурузо висаджується на безлюдний острів 14)Нова назва-переекзаменовка 15)Знійшовся 16)Ігор Валька та інші 17)Кінець чи початок