Найдите угол ABC равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ АС образует с основани??м AD и боковой стороной CD углы, равные 30 и 80 градусов соответственно

Геометрия
Найдите угол ABC равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ АС образует с основани??м AD и боковой стороной CD углы, равные 30 и 80 градусов соответственно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
AB=CD - по условию, значит, угол А=углу D,    угол В = углуСИз треуг АСD:  угол D= 180-30-80 = 70угол ВСD = 180- угол D = 180 - 70 = 110, (углы С и D -  внутренние односторонние).Угол АВС = углу ВСD = 110

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