Найдите угол ABC равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ АС образует с основани??м AD и боковой стороной CD углы, равные 30 и 80 градусов соответственно
Геометрия
Найдите угол ABC равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ АС образует с основани??м AD и боковой стороной CD углы, равные 30 и 80 градусов соответственно
Ответ(ы):
Гость:
AB=CD - по условию, значит, угол А=углу D, угол В = углуСИз треуг АСD: угол D= 180-30-80 = 70угол ВСD = 180- угол D = 180 - 70 = 110, (углы С и D - внутренние односторонние).Угол АВС = углу ВСD = 110
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