Расстояние между двумя станциями784км с этих станций одновременно на в встречу друг другу вышли два поезда они ВСтретились через 8 часов найдите скорость каждого поезда если скорость первого на 10 км/ч больше скорости второй

Математика
Расстояние между двумя станциями784км с этих станций одновременно на в встречу друг другу вышли два поезда они ВСтретились через 8 часов найдите скорость каждого поезда если скорость первого на 10 км/ч больше скорости второй
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
784:8=98 98+10=108 108:2=54 54+10=64 Ответ:64км,54км.
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