Расстояние между двумя станциями784км с этих станций одновременно на в встречу друг другу вышли два поезда они ВСтретились через 8 часов найдите скорость каждого поезда если скорость первого на 10 км/ч больше скорости второй

Математика

Расстояние между двумя станциями784км с этих станций одновременно на в встречу друг другу вышли два поезда они ВСтретились через 8 часов найдите скорость каждого поезда если скорость первого на 10 км/ч больше скорости второй

Автор: Гость