Умоляю!! Прошу! Не пройдите мимо этого! Срочно! Решите пожалуйста задачу разны??и способами! Желательно ДВУМЯ! С одного участка собрали 980 кг картофеля, а с другого в 3 раза больше. Пятую часть всего картофеля разложили ...

Математика
Умоляю!! Прошу! Не пройдите мимо этого! Срочно! Решите пожалуйста задачу разны??и способами! Желательно ДВУМЯ! С одного участка собрали 980 кг картофеля, а с другого в 3 раза больше. Пятую часть всего картофеля разложили поровну в 16 мешков. Сколько таких мешков понадобится, чтобы разложить весь картофель? УМОЛЯЮ, ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 участок - 980 кг 2 участок - 980*3=2940 кг 980+2940=3920 кг всего 1/5 часть = 3920/5*1=784 кг 784/16=49 кг в одном 3920:49= 80 мешков всего
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