Умоляю!! Прошу! Не пройдите мимо этого! Срочно! Решите пожалуйста задачу разны??и способами! Желательно ДВУМЯ! С одного участка собрали 980 кг картофеля, а с другого в 3 раза больше. Пятую часть всего картофеля разложили ...

Математика

Умоляю!! Прошу! Не пройдите мимо этого! Срочно! Решите пожалуйста задачу разны??и способами! Желательно ДВУМЯ! С одного участка собрали 980 кг картофеля, а с другого в 3 раза больше. Пятую часть всего картофеля разложили поровну в 16 мешков. Сколько таких мешков понадобится, чтобы разложить весь картофель? УМОЛЯЮ, ПОМОГИТЕ

Автор: Гость