Найдите в тексте слова с полногласным и неполногласными сочетаниями подберите к ??им слова с соответствующими русскими или старословянскими корнями запишите эти слова парами 6 класс 1 часть упражнение 154

Русский язык

Найдите в тексте слова с полногласным и неполногласными сочетаниями подберите к ??им слова с соответствующими русскими или старословянскими корнями запишите эти слова парами 6 класс 1 часть упражнение 154

Автор: Гость