Найдите в тексте слова с полногласным и неполногласными сочетаниями подберите к ??им слова с соответствующими русскими или старословянскими корнями запишите эти слова парами 6 класс 1 часть упражнение 154

Русский язык
Найдите в тексте слова с полногласным и неполногласными сочетаниями подберите к ??им слова с соответствующими русскими или старословянскими корнями запишите эти слова парами 6 класс 1 часть упражнение 154
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красна девица - красивая девушка Добрый молодец - хороший, статный парень
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