Найдите в тексте словосояетания с различными видами связи.Ты что это там,Манечка,??ак громко читаешь!?историю,мама.Так читай про себя.Да в истории,мамочка про меня ничего не написано

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Найдите в тексте словосояетания с различными видами связи.Ты что это там,Манечка,??ак громко читаешь!?историю,мама.Так читай про себя.Да в истории,мамочка про меня ничего не написано
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Громко читаешь - примыкание. Не написано про меня - управление.  Согласование не могу найти. Это весь текст?
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