Найдите в тексте словосояетания с различными видами связи.Ты что это там,Манечка,??ак громко читаешь!?историю,мама.Так читай про себя.Да в истории,мамочка про меня ничего не написано

Русский язык

Найдите в тексте словосояетания с различными видами связи.Ты что это там,Манечка,??ак громко читаешь!?историю,мама.Так читай про себя.Да в истории,мамочка про меня ничего не написано

Автор: Гость