Сочинение на тему почему я стал писцом
История
Сочинение на тему почему я стал писцом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я был грамотным,но бедным. Когда я услышал что фараону нужен писец, я обрадовался и стал работать. Я стал носить белую одежду мне платили золытими монетами достаточно. У меня был большой дом там где много рабов. Я стал много писать и считать долги бедняков. Спасибо Фараону за всё!
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