Сочинение на тему почему я стал писцом

Гость: Гость:

Я был грамотным,но бедным. Когда я услышал что фараону нужен писец, я обрадовался и стал работать. Я стал носить белую одежду мне платили золытими монетами достаточно. У меня был большой дом там где много рабов. Я стал много писать и считать долги бедняков. Спасибо Фараону за всё!