Написать сочинение про любой краеведческий музей

Гость: Гость:

Музеи бывают разные. Исторический музей хранит память о важных исторических событиях, которые повлияли на ход миро­вой истории и благодаря которым мир стал таким, как он есть. Этнографический музей бережет память о традициях и обрядах разных народов. Он хранит памятники, говорящие об уникаль­ных особенностях и отличиях одной нации от другой: нацио­нальном костюме, быте, кухне, поверьях и фольклоре. В худо­жественном музее хранятся произведения изобразительного ис­кусства, выполненные мастерами прошлых времен и современ­ности. А вот краеведческий музей знакомит своих посетителей с прошлым нашего родного края. Когда я прихожу на экскурсию в этот музей, перед моими глазами начинают разворачиваться кар­тины далекого прошлого нашего уголка земли. Ведь в природе все подвержено изменению, а музей пытается эти изменения сохранить. Так, путешествуя по залам краеведческого музея, я знакомлюсь с тем, как выглядел наш край еще до появления в нем человека, какой животный и растительный мир его населял. Экспонаты му­зея помогают оживить в моем воображении картины прошлых эр и эпох. В каждой экспозиции говорящим оказывается любой экс­понат. Все они умело расставлены, имеют очень точные и подроб­ные подписи, а иногда и подробные комментарии.