Написать сочинение про любой краеведческий музей
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Написать сочинение про любой краеведческий музей
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Гость:
Музеи бывают разные. Исторический музей хранит память о важных исторических событиях, которые повлияли на ход мировой истории и благодаря которым мир стал таким, как он есть. Этнографический музей бережет память о традициях и обрядах разных народов. Он хранит памятники, говорящие об уникальных особенностях и отличиях одной нации от другой: национальном костюме, быте, кухне, поверьях и фольклоре. В художественном музее хранятся произведения изобразительного искусства, выполненные мастерами прошлых времен и современности. А вот краеведческий музей знакомит своих посетителей с прошлым нашего родного края. Когда я прихожу на экскурсию в этот музей, перед моими глазами начинают разворачиваться картины далекого прошлого нашего уголка земли. Ведь в природе все подвержено изменению, а музей пытается эти изменения сохранить. Так, путешествуя по залам краеведческого музея, я знакомлюсь с тем, как выглядел наш край еще до появления в нем человека, какой животный и растительный мир его населял. Экспонаты музея помогают оживить в моем воображении картины прошлых эр и эпох. В каждой экспозиции говорящим оказывается любой экспонат. Все они умело расставлены, имеют очень точные и подробные подписи, а иногда и подробные комментарии.
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