Помогите ответить на вопросы по кроссворду А.С. Пушкина "Дубровский" хотябы на нес??олько :( 1)Караульный, всавлявший " заплатку в некоторую часть своей одежды" 2)Титул соседа Троекурова, чьё поместье находилось в 30 верстах ...
Литература
Помогите ответить на вопросы по кроссворду А.С. Пушкина "Дубровский" хотябы на нес??олько :( 1)Караульный, всавлявший " заплатку в некоторую часть своей одежды" 2)Титул соседа Троекурова, чьё поместье находилось в 30 верстах 3)Сиденье для кучера, к которому привязывали мошенника-приказчика 4)Открытая многоместная коляска, в которой совершили прогулку Кирила Петрович, Марья Кириловна и князь
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Гость:
2)князь 3)козлы Вот,только это помню
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