Прав ли был СЕРЁЖА когда утверждал что может не выполняя умножения найти на сколь??о 265*28 меньше чем 265*38?Ответ объясни

Математика

Прав ли был СЕРЁЖА когда утверждал что может не выполняя умножения найти на сколь??о 265*28 меньше чем 265*38?Ответ объясни

Автор: Гость