Прав ли был СЕРЁЖА когда утверждал что может не выполняя умножения найти на сколь??о 265*28 меньше чем 265*38?Ответ объясни
Математика
Прав ли был СЕРЁЖА когда утверждал что может не выполняя умножения найти на сколь??о 265*28 меньше чем 265*38?Ответ объясни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
265 * 38 - 265 * 28 = 265 * (38 - 28) = 265 * 10 = 2650 (в обоих произведениях есть общий множитель 265, значит разницей данных произведений будет произведение этого множителя и разницы двух других множителей 38 и 28)
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