Написать письмо Гансу Христиану Андересу.Пожалуйста!Даю 24б

Литература
Написать письмо Гансу Христиану Андересу.Пожалуйста!Даю 24б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь помогла))) Если что , можешь не списывать этот текст досконально. Измени его. Будь особенным)))
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