Найдите величины смежных углов,если один из них на 110 градусов меньше другого. Пом??гите пожалуйста,буду очень благодарна.)
Математика
Найдите величины смежных углов,если один из них на 110 градусов меньше другого. Пом??гите пожалуйста,буду очень благодарна.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма смежных углов = 180 градусов х - один угол х+110 градусов - второй угол х+х+110 - их сумма, что равно 180 градусам. 2х+110 = 180 2х=180-110 2х=70 х=35 градусов один угол 35+110 = 145 - второй угол Ответ: 35 и 145 градусов
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