Найдите величины смежных углов,если один из них на 110 градусов меньше другого. Пом??гите пожалуйста,буду очень благодарна.)

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Сумма смежных углов = 180 градусов х - один угол х+110 градусов - второй угол х+х+110 - их сумма, что равно 180 градусам. 2х+110 = 180 2х=180-110 2х=70 х=35 градусов один угол 35+110 = 145 - второй угол Ответ: 35 и 145 градусов