Выполни деление. 846:2 112:4 152:4 380:5 891:9 100:5 420:210 84:42 50:25 623:7 320:8 100:20
Математика
Выполни деление. 846:2 112:4 152:4 380:5 891:9 100:5 420:210 84:42 50:25 623:7 320:8 100:20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
846:2=423, 112:4=28, 152:4=38, 380:5=76, 891:9=99, 100:5=20, 420:210=2, 84:42=2, 50:25=2, 623:7=89, 320:8=40, 100:20=5
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