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Словосочетание со словом намеренно
Русский язык
Словосочетание со словом намеренно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он намеренно не пришёл на занятия.
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