Розвяжи рівняння 1,8 (1-2х)=-2(1,8+3)+7,8

Алгебра
Розвяжи рівняння 1,8 (1-2х)=-2(1,8+3)+7,8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,8 - 3,6x = -3,6 - 6 + 7,8 -3,6x = -3,6 - 6 + 7,8 - 1,8 -3,6x = -3,6 | :(-3,6) x = 1
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