Задание 11 № 8559. Укажите количество грамматических основ в предложе??нии 24. Ответ запишите цифрой. (24)Я смотрел на них, вдохновлённых, и думал о том, что вот все они разные, а сейчас вдруг они как бы о...
Русский язык
Задание 11 № 8559. Укажите количество грамматических основ в предложе??нии 24. Ответ запишите цифрой. (24)Я смотрел на них, вдохновлённых, и думал о том, что вот все они разные, а сейчас вдруг они как бы одинаковыми стали, что-то заставило их сблизиться, забыться, почувствовать вечную красоту.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я смотрел и думал,они стали,что-то заставило сблизиться, забыться, почувствовать, в итоге 3 грамматические основы
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