За­да­ние 11 № 8559. Ука­жи­те ко­ли­че­ство грам­ма­ти­че­ских основ в пред­ло­же??нии 24. Ответ за­пи­ши­те циф­рой. (24)Я смот­рел на них, вдох­новлённых, и думал о том, что вот все они раз­ные, а сей­час вдруг они как бы о...

Русский язык
За­да­ние 11 № 8559. Ука­жи­те ко­ли­че­ство грам­ма­ти­че­ских основ в пред­ло­же??нии 24. Ответ за­пи­ши­те циф­рой. (24)Я смот­рел на них, вдох­новлённых, и думал о том, что вот все они раз­ные, а сей­час вдруг они как бы оди­на­ко­вы­ми стали, что-то за­ста­ви­ло их сбли­зить­ся, за­быть­ся, по­чув­ство­вать веч­ную кра­со­ту.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я смотрел и думал,они стали,что-то заставило сблизиться, забыться, почувствовать, в итоге 3 грамматические основы
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