Число 72 представить в виде суммы трех слагаемых каждое которые без остатка делится на два трехзначных числа
Математика
Число 72 представить в виде суммы трех слагаемых каждое которые без остатка делится на два трехзначных числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 72÷3=24 Ответ число 72 в виде трёх слагаемых 24
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Ефима есть коллекция чисел, у которых первая цифра равна сумме второй и третьей, а третья цифра равна сумме второй и четвертой. Назовите самое ма...
Математика
Русский язык
В каком слове верно выделена буква , обозначающая ударный гласный звук ? А) пАртер Б) шОфёр В) звонИт Г) тортЫ
Литература
Русский язык