Число 72 представить в виде суммы трех слагаемых каждое которые без остатка делится на два трехзначных числа

Математика
Число 72 представить в виде суммы трех слагаемых каждое которые без остатка делится на два трехзначных числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 72÷3=24 Ответ число 72 в виде трёх слагаемых 24
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