У Ефима есть коллекция чисел, у которых первая цифра равна сумме второй и третьей, а третья цифра равна сумме второй и четвертой. Назовите самое маленькое число в коллекции Ефима.

Математика

У Ефима есть коллекция чисел, у которых первая цифра равна сумме второй и третьей, а третья цифра равна сумме второй и четвертой. Назовите самое маленькое число в коллекции Ефима.

Автор: Гость