У Ефима есть коллекция чисел, у которых первая цифра равна сумме второй и третьей, а третья цифра равна сумме второй и четвертой. Назовите самое маленькое число в коллекции Ефима.
Математика
У Ефима есть коллекция чисел, у которых первая цифра равна сумме второй и третьей, а третья цифра равна сумме второй и четвертой. Назовите самое маленькое число в коллекции Ефима.
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Решение способом подбора Ответ число 1011
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