Напишите уравнения реакций, которые могут происходить между веществами: калий, фосфор, гидрооксид железа (2) ,вода

Химия
Напишите уравнения реакций, которые могут происходить между веществами: калий, фосфор, гидрооксид железа (2) ,вода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3K + P = K3P2K + 2H2O = 2KOH + H24P + 16H2O = 4H3PO4 + 10H2

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