Напишите уравнения реакций, которые могут происходить между веществами: калий, фосфор, гидрооксид железа (2) ,вода
Химия
Напишите уравнения реакций, которые могут происходить между веществами: калий, фосфор, гидрооксид железа (2) ,вода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3K + P = K3P2K + 2H2O = 2KOH + H24P + 16H2O = 4H3PO4 + 10H2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ!!!!!!! Современная жизнь создаёт новые крылатые выражения. Какой (-ие) афоризм (-ы) "лишний (-ие)"? 1,Ну что вы меня всё время роняе...
Английский язык