Напишите уравнения реакций, которые могут происходить между веществами: калий, фосфор, гидрооксид железа (2) ,вода

Химия

Напишите уравнения реакций, которые могут происходить между веществами: калий, фосфор, гидрооксид железа (2) ,вода

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