ПОМОГИТЕ!!!!!!! Современная жизнь создаёт новые крылатые выражения. Какой (-ие) афоризм (-ы) "лишний (-ие)"? 1,Ну что вы меня всё время роняете! 2,Мы в университетах не обучались… 3,У меня там ценный веник! 4,Профессор, у...

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ПОМОГИТЕ!!!!!!! Современная жизнь создаёт новые крылатые выражения. Какой (-ие) афоризм (-ы) "лишний (-ие)"? 1,Ну что вы меня всё время роняете! 2,Мы в университетах не обучались… 3,У меня там ценный веник! 4,Профессор, у него отвалился хвост! 5,Какая же гадость эта ваша заливная рыба! 6,Пить надо меньше, меньше надо пить… 7,О-о, тёпленькая пошла!

Автор: Гость