Современный нагревательный элемент представляет собой полосу специальной прово??ящей керамики длинной 20 см, шириной и толщиной 5 мм. Определите удельное сопротивление полосы керамики, если при напряжении 220 В по ней течет ток...

Физика

Современный нагревательный элемент представляет собой полосу специальной прово??ящей керамики длинной 20 см, шириной и толщиной 5 мм. Определите удельное сопротивление полосы керамики, если при напряжении 220 В по ней течет ток силой 10 А.

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