Современный нагревательный элемент представляет собой полосу специальной прово??ящей керамики длинной 20 см, шириной и толщиной 5 мм. Определите удельное сопротивление полосы керамики, если при напряжении 220 В по ней течет ток...

Физика
Современный нагревательный элемент представляет собой полосу специальной прово??ящей керамики длинной 20 см, шириной и толщиной 5 мм. Определите удельное сопротивление полосы керамики, если при напряжении 220 В по ней течет ток силой 10 А.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=U/I=220В/10А=22 Ом R=рl/s где р- удельное сопротивление l- длина, s-площадь сечения р=Rs/l=22 Ом×5 мм/0.2м=550 Ом*мм/м
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