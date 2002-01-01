1.)Выпишите словосочетания с числительными,заменяя цифры словами.Числительные ка??ого разряда встретились в тексте?Определите грамматические значения этих числительных. 2.) Разберите слово "однозначному" по составу. Текст: С...

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1.)Выпишите словосочетания с числительными,заменяя цифры словами.Числительные ка??ого разряда встретились в тексте?Определите грамматические значения этих числительных. 2.) Разберите слово "однозначному" по составу. Текст: Старинный волжский город Кострома основан Юрием Долгоруким в 1152 году.Герб был пожалован Костроме императрицей Екатериной II 24 октября 1767 года в память об её плавании по Волге на галере от Твери до Казани.Герб Костромы был вновь принят 22 августа 2002 года.

Автор: Гость