Какие улицы,площади получили новые названия после революции 1917 году в городе челябинска

Гость: Гость:

1)Преображенская ---1 Мая .2)Семеновская-Знаменская ---Работниц .3)Садово-Болотная ---Красная . 4)Казарменная ---Всеобуча. 5)Клубная ---Ленина . 6)Ивановско-Сибирская---Труда .7)Таможенная ---Борьбы .8)Азиатская ---Елькина .9)Никольская ---Советская. А больше я не знаю прости .