С помошью дополнителных источников подготовьте рассказ о Ганнибале или о римском полководце Публии Корнелии Сципионе
История
С помошью дополнителных источников подготовьте рассказ о Ганнибале или о римском полководце Публии Корнелии Сципионе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ганнибал - карфагенский полководец, в свои времена считался одним из лучших.Ганнибал считается одним из величайших военных стратегов в истории Европы, а также одним из величайших полководцев древности.Военный историк Теодор Айро Додж даже назвал Ганнибала «отцом стратегии», так как его враги, римляне, заимствовали у него некоторые элементы его стратегии. О личной жизни Ганнибала известно мало. Тит Ливий сообщил, что время своего пребывания в Испании Ганнибал женился на иберийке .Ганнибал является одним из крупных полководцев Древнего мира, внёсшим значительный вклад в развитие военного искусства. Стратегия Ганнибала характеризуется умением правильно оценивать военно-политическую обстановку и использовать противоречия в лагере противника; заботой о тыле армии; обеспечением устойчивости коммуникаций и баз снабжения; тщательной организацией разведки и глубоким изучением поля битвы и театра военных действий; всесторонней подготовкой и обеспечением продолжительных переходов войск. Основой армии Ганнибал считал сухопутные войска, главной ударной силой которых была кавалерия. Характерными чертами тактики Ганнибала являются хорошее знание противника и умение использовать его слабые стороны; тщательная подготовка битвы; смелый манёвр силами и стремление к полному разгрому противника; умелое применение внезапности и новых способов действий; учёт особенностей местности. Венцом полководческого искусства Ганнибала является битва при Каннах. ставшая новым этапом в развитии тактики, первым примером окружения крупных сил противника и его полного уничтожения.Римские историки обвиняли Ганнибала в вероломстве и неуважении к богам. При этом Тит Ливий противоречит себе, описывая, как Ганнибал поклоняется финикийским богам. Ганнибал умер в 183 году до нашей эры приняв яд, когда узнал, что римляне пришли, чтобы убить его. Его похоронили в Либиссе на европейском берегу Босфора, далеко от Карфагена, которому только на 37 лет суждено было пережить своего великого полководца.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
60 БАЛЛОВ ЗА ПАРУ ОТВЕТОВ ПО ФИЗИКЕ!! СРОЧНО!! 1) В твердых частях тела частички делают колебения около положения равновесия. Иногда частичка дел...
Українська мова
Химия
1.Напиши названия следующих соединений,определи, к каким классам веществ принадлежат: Na3, PO4,MgO,H2CO3,SO,CA(OH)2,NA2.CO2,NA2CO3,NAHCO3,HNO3,FECI...
Математика
Длина прямоугольника 8 см, периметр 24 см. Начерти такой же прямоугольник, раздели его на 2 равных треугольника. Найди площадь каждого треугольника.