С помошью дополнителных источников подготовьте рассказ о Ганнибале или о римском полководце Публии Корнелии Сципионе

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Ганнибал - карфагенский полководец, в свои времена считался одним из лучших.Ганнибал считается одним из величайших военных стратегов в истории Европы, а также одним из величайших полководцев древности.Военный историк Теодор Айро Додж даже назвал Ганнибала «отцом стратегии», так как его враги, римляне, заимствовали у него некоторые элементы его стратегии. О личной жизни Ганнибала известно мало. Тит Ливий сообщил, что время своего пребывания в Испании Ганнибал женился на иберийке .Ганнибал является одним из крупных полководцев Древнего мира, внёсшим значительный вклад в развитие военного искусства. Стратегия Ганнибала характеризуется умением правильно оценивать военно-политическую обстановку и использовать противоречия в лагере противника; заботой о тыле армии; обеспечением устойчивости коммуникаций и баз снабжения; тщательной организацией разведки и глубоким изучением поля битвы и театра военных действий; всесторонней подготовкой и обеспечением продолжительных переходов войск. Основой армии Ганнибал считал сухопутные войска, главной ударной силой которых была кавалерия. Характерными чертами тактики Ганнибала являются хорошее знание противника и умение использовать его слабые стороны; тщательная подготовка битвы; смелый манёвр силами и стремление к полному разгрому противника; умелое применение внезапности и новых способов действий; учёт особенностей местности. Венцом полководческого искусства Ганнибала является битва при Каннах. ставшая новым этапом в развитии тактики, первым примером окружения крупных сил противника и его полного уничтожения.Римские историки обвиняли Ганнибала в вероломстве и неуважении к богам. При этом Тит Ливий противоречит себе, описывая, как Ганнибал поклоняется финикийским богам. Ганнибал умер в 183 году до нашей эры приняв яд, когда узнал, что римляне пришли, чтобы убить его. Его похоронили в Либиссе на европейском берегу Босфора, далеко от Карфагена, которому только на 37 лет суждено было пережить своего великого полководца.